Tennis, Federer: "Vorrei giocare almeno altri 2 anni"

30 dicembre 2016

Roger Federer torna per restare. Superati i problemi al ginocchio, che lo hanno tenuto lontano dai tornei per 6 mesi, il campione svizzero rilancia: "Non credo che questo sarà il mio ultimo viaggio in Australia da atleta, anche se qualcuno pensa il contrario. Dopo che mi sono preso questa pausa spero di poter giocare per altri due o tre anni, e non per sei mesi. Il mio approccio mentale al tennis giocato è a lunga scadenza".