Tennis, Federer vince ancora a Basilea

1 novembre 2015

L'eterna sfida tra Roger Federer e Rafa Nadal si è arricchita di un nuovo capitolo. Questa volta a trionfare è stato lo svizzero, che si è imposto nella finale del torneo di Atp 500 Basilea. Per Federer si tratta del settimo successo in carriera sui campi veloci di casa. Come prevedibile è stato un match molto combattuto, che ha visto "King Roger" imporsi per 6-3, 5-7, 6-3 dopo 2h03' di gioco tra gli applausi del suo pubblico.

Per il 34enne Federer, numero 3 del tennis mondiale, è l'88° titolo in carriera, il sesto del 2015. Nelle sfide tra i due, Nadal resta in vantaggio 23-11, e si era aggiudicato le ultime cinque, mentre l'ultima vittoria dello svizzero risaliva a Indian Wells nel 2012. I due non si affrontavano dal gennaio 2014 in semifinale agli Australian Open e, in una finale, dagli Internazionali d'Italia a Roma, nel maggio 2013. In entrambi i casi vinse Nadal.