Tennis: Federer trionfa a Rotterdam

18 febbraio 2018

Roger Federer festeggia nel migliore dei modi il ritorno (ufficiale da lunedì) in vetta alla classifca mondiale, vincendo per la terza volta in carriera il torneo di Rotterdam. Nella finale dell'appuntamento in terra olandese, il fuoriclasse svizzero ha travolto con un duplice 6-2 un acciaccato Grigor Dimitrov in soli 55 minuti. Per King Roger è il torneo Atp numero 97 della sua incredibile e inimitabile carriera.