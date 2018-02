Tennis, Federer: "Sogno di tornare numero 1 al mondo"

12 febbraio 2018

Dopo aver iniziato il 2018 alla grande con il trionfo agli Australian Open, Roger Federer mette nel mirino il primo posto della classifica mondiale di Rafa Nadal . Lo svizzero scalzerà il rivale se arriverà almeno in semifinale a Rotterdam . "Sogno di riconquistare il numero uno in classifica. Non sarà facile, ma voglio provarci" ha spiegato il 36enne fenomeno del tennis mondiale, che esordirà contro l'olandese Ruben Bemelmans.

"Non mi aspettavo di vincere in Australia, ho giocato senza pensare al numero uno. A questo punto a Rotterdam farò un tentativo e vediamo cosa succede. Sono felice di essere qui, in buone condizioni e desideroso di giocare - ha spiegato King Roger - L'idea è quella di giocare solo se c'è una vera motivazione per farlo: è quello il segreto per andare avanti".



Nei quarti potrebbe trovarsi di fronte l'amico e connazionale Stan Wawrinka, non ancora al top della forma. "Con lui sarebbe con una finale, è emozionante incontrarlo di nuovo".



Il campione svizzero detiene il record per il maggiore numero di settimane in vetta alla classifica mondiale (302) e quello di settimane consecutive al primo posto (237). L'ultima volta che King Roger ha guardato tutti dall'alto in basso è stato il 4 novembre 2012.