Tennis: Federer rinuncia a Cincinnati, Nadal torna numero 1

14 agosto 2017

Dopo la finale persa contro Zverev a Montreal, Roger Federer ha deciso di prendersi una breve pausa, saltanto il Masters 1000 di Cincinnati. Uno stop dovuto al mal di schiena, che è diventato ufficiale e che gli consentirà di presentarsi al meglio della forma agli US Open in programma a New York da fine mese. Al suo posto nel tabellone principale di Cincinnati entrerà l'azzurro Thomas Fabbiano. Intanto Nadal diventa il nuovo numero 1.