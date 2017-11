Tennis: Federer non fa sconti, battuto anche Cilic

16 novembre 2017

Un Roger Federer già qualificato alle semifinali delle Atp Finals di Londra contro un Marin Cilic fuori dai giochi. Per il Gruppo Becker lo svizzero alla ricerca del 55esimo successo nelle Finals, dove disputerà la 14esima semifinale. Primo set che termina 7-6 a favore del croato, ma prima del tie-break Federer aveva sprecato quattro opportunità per strappare il servizio all'avversario. Via al tie-break del primo e c'è un doppio fallo di Federer che si fa rubare il servizio. Mini-break che porta Cilic sul 2-1. Il croato non sbaglia il suo doppio turno di servizio e va sul 4-1, poi ace di Federer e altro servizio vincente per per il 4-3. Scambio duro e lungo successivo e il croato sbaglia il rovescio per il 4-4, subito dopo uno smash per il 5-4 Cilic che sul servizio successivo di Federer sbaglia il rovescio ed è 5-5. Il set si chiude sul 7-6 per Cilic. Federer paga dunque a caro prezzo le quattro palle break non sfruttate.



Secondo set ed è subito palla break per Federer che ancora spreca, 1-1 e nel terzo game Federer si ritrova sul 40-0 ma si fa recuperare e il terzo game si conclude soltanto ai vantaggi per lo svizzero che riesce a tenere il servizio. Si continua a rispettare i turni di servizio e si va sul 2-2, con il croato a chiudere i suoi game in modo abbastanza veloce. Poco dopo Federer tiene il servizio a 15 e si va sul 3-2 per lo svizzero. Si continua a giocare sul filo, chi alla battuta non perde un colpo. Si arriva così velocemente al 4-4. Il nono game vede al servizio lo svizzero che lo chiude a 30 e così il croato Cilic si ritrova a servire per restare nel set sul 5-4 Federer che nel decimo game si ritrova avanti 15-40 ed ecco due set point. Cilic sbaglia un rovescio a due mani e il secondo set finisce 6-4 per lo svizzero: è 1-1.



Terzo set dopo un'ora e mezza di partita, Federer cerca di accelerare e tiene il servizio a 30. Poi il ruggito del leone e il break che lo porta sul 2-0 approfittando di un calo del croato che sembra non avere più la brillantezza precedente in battuta. Federer invece cresce e si va sul 3-0. Cilic interrompe l'emorragia che durava da cinque giochi e con sofferenza vince il suo primo game del terzo set. Si va sul rapidamente sul 4-1 per lo svizzero che cerca di affrettare i tempi e conquista un altro break: 5-1 e a servire per il match che chiude in bellezza.



Così Federer al termine del match: «Partita dura, ho avuto tante occasioni nel primo set Cilic ha servito sempre bene nei momenti decisivi. Sono stato in difficoltà perché ero sotto di un set ma poi ho trovato il modo di riprenderla. Già qualificato? Ogni partita è una storia a parte, stavolta ho trovato lo sprint negli ultimi due set. 14 semifinali alle Finals? Pensiamo a finire bene l'anno e poi potremo riposarci». Cresce intanto l'attesa per il match di stasera, in programma alle 21 italiane, fra Alexander Zverev e Jack Sock. Chi vince sarà il secondo classificato del Gruppo Becker e approderà alle semifinali dell'Atp Finals.