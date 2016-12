Tennis, Federer: "Menisco rotto mentre preparavo il bagno alle bimbe"

25 marzo 2016

Alla vigilia del suo rientro dopo due mesi di assenza, Roger Federer ha rivelato la dinamica del suo infortunio al menisco. "E' successo preparando il bagno ai bimbi, ho sentito un clic e dopo una passeggiata ho notato subito il gonfiore. In Svizzera il medico mi ha detto che avrei dovuto essere operato, non me lo aspettavo. Ho avuto le stampelle per 12 giorni, ho iniziato ad allenarmi al massimo 9 gorni fa", le parole dello svizzero.

Federer è intervenuto anche sulle polemiche degli ultimi giorni sul prize money: "Non sempre noi uomini prendiamo quanto le donne, poi dipende dai tornei. Io sono per il prize money paritario, è una buona cosa. Ne avevamo parlato già qualche tempo fa: sapevo che ne saremmo tornati a parlare, ma non immaginavo in questo modo", ha detto il n°3 del mondo. Sulla positività al Meldonium della Sharapova: "Ero molto felice, pensavo che annunciasse il suo ritiro, poi ho sentito la notizia e sono rimasto sorpreso. Continuo a credere che dobbiamo conservare i campioni di sangue per 10 anni. Il tennis sta facendo molti passi avanti in questo campo".