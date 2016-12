Tennis, Federer fuori dalla "top 10" dopo 14 anni

7 novembre 2016

La nuova classifica Atp ha riscritto la storia del tennis mondiale. Per la prima volta dopo 14 anni, infatti, Roger Federer , considerato il miglior giocatore di sempre, è uscito dalla "Top 10". Lo svizzero, fermo per infortunio da luglio, dopo aver perso la semifinale di Wimbledon con Raonic, è precipitato in 16.a posizione. Davanti a tutti c'è Andy Murray, fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi-Bercy , che ha scalzato Djokovic dopo 122 settimane.

Federer ha resistito per 736 settimane tra i migliori dieci giocatori del mondo, ma la sua uscita era ampiamente prevista dopo che lui stesso aveva annunciato il suo rientro in campo solo per la stagione 2017. Il problema, per lui, è che ora dovrà iniziare la risalita dovendo affrontare tabelloni più complicati, con il rischio di affrontare i più forti già prima delle fasi finali dei vari tornei. Non facile per un 35enne pur della sua immensa classe.