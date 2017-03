Tennis, Federer: "Sono sorpreso anch'io"

20 marzo 2017

Un campione come lui non può non credere nelle sue capacità, ma dopo aver vinto in Australia, il bis a Indian Wells ha sorpreso anche Roger Federer : "Sono completamente sorpreso da tutto questo - spiega il campione svizzero - se non avessi giocato a Melbourne o avessi perso subito, sarei sceso al numero 35 della classifica, ora sono al sesto posto ed è qualcosa di formidabile. Sono veramente contento".

"Non sono solo contento delle vittorie - aggiunge - ma del modo in cui sono arrivato a battere Stan in finale o Rafa negli ottavi, e degli avversari che ho sconfitto in Australia. Qualcosa di speciale, ma la sorpresa rimane grande". E adesso Federer ripensa il suo futuro: "Bisogna rivedere gli obiettivi, perchè vincere in Australia e ad Indian Wells non rientrava nei piani. A fine anno ci siamo riuniti con tutto il team per parlare degli obiettivi di questa stagione: essere tra i prmii 8 del mondo dopo Wimbledon era uno di questi. Ora riposo e solo riposo".