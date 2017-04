Tennis, Fed Cup: Errani punto decisivo con Taipei, le azzurre restano nel World Group II

23 aprile 2017

Arriva da Sara Errani il terzo e decisivo punto per l'Italia nello spareggio del World Group II di Fed Cup contro Taipei. Sulla terra rossa di Barletta, nella sfida tra le numero uno delle due squadre, l'azzurra ha superato in rimonta Ya-Hsuan Lee in un'ora e 51 minuti di gioco: 3-6, 6-2, 6-3 il punteggio finale che vale il 3-0 decisivo. Le azzurre si assicurano così la permanenza nel World Group II.