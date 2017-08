Tennis, Errani: "Mai assunto sostanze proibite, su di me tante falsità"

9 agosto 2017

"Non ho mai assunto nella mia vita e nella mia carriera alcuna sostanza proibita". Sara Errani si difende in una conferenza stampa convocata dopo la squalifica di 2 mesi per la positività a un controllo antidoping. "Su di me tante falsità. Il test è positivo per contaminazione da cibo, il letrozolo è una sostanza presente in un farmaco di mamma. Il letrozolo non è uno steroide, non migliora le prestazioni, non è uno stimolante per le donne".