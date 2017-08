Tennis, Errani choc: positiva a un controllo antidoping

7 agosto 2017

Clamorosa indiscrezione del Corriere della Sera: Sara Errani è stata trovata positiva a un test antidoping che risale ai primi mesi del 2017. In particolare nelle urine della tennista azzurra sarebbero state trovate tracce di Arimidex , un principio attivo farmacologico riconducibile alla classe S4 degli "stimolatori ormonali e metabolici", della categoria, in buona sostanza, degli stimolatori anabolizzanti. Per Sara comincia quindi un lungo e complicato iter che la costringerà a difendersi dall'accusa spiegando i motivi della sua positività. Al fianco della Errani si è immediatamente schierata la Federtennis.

Per il momento, scrive il Corriere, si parla di una contaminazione da integratori e uno squilibrio metabolico, ma sarà la stessa Errani, con un comunicato ufficiale o una conferenza stampa, a chiarire maggiormente i dettagli di quanto accaduto e, va detto, non ancora ufficializzato dall'ITF.



Per quanto riguarda l'Arimidex, si tratta come detto di uno stimolatore ormonale e metabolico che viene normalmente usato per trattare i tumori al seno e, senza esenzione terapeutica, viene considerato doping. Nei 15 precedenti di positività registrate nel mondo, tutti gli atleti sono stati sempre sanzionati, compreso il 35enne canottiere azzurro Niccolò Mornati a cui alla vigilia di Rio 2016 furono inflitti 4 anni di stop dal tribunale nazionale antidoping (poi dimezzati in appello). La questione è quindi particolarmente complicata e toccherà alla Errani trovare le dovute spiegazioni nel tentativo di evitare una squalifica.