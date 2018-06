Tennis, doping: pugno duro del Tas, 10 mesi di stop a Sara Errani

11/06/2018

Inoltre, Sara Errani dovrà pagare 4000 franchi svizzeri alla Nado e perde anche tutti i risultati conquistati dopo il ritorno in campo. La tennista azzurra era stata squalificata dalla federtennis internazionale per due mesi a partire dal 3 agosto scorso ed era tornata in campo ad ottobre al torneo di Tianjin. in Cina. Errani era stata privata dei risultati acquisiti tra il 16 febbraio (data della raccolta dei campioni) e il 7 giugno, con conseguente perdita dei punti nella classifica e dei premi vinti. La tennista romagnola si era difesa e aveva dato la colpa a un tortellino contaminato . "Noi non sappiamo esattamente come sia successo. Quella del tortellino è l'unica opzione possibile perché abbiamo eliminato tutte le altre", aveva detto Errani dopo la prima squalifica affermando di non essersi mai dopata che sua madre assumeva il letrozolo dal 2012. La Nado Italia aveva fatto ricorso contro la sospensione per due mesi.

LE PAROLE DI MALAGO'

Il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della cerimonia presso il Sacrario di Redipuglia, riferendosi alla sentenza del Tas che coinvolge Sara Errani, squalificata per dieci mesi per doping ha commentato così: "Non ho mai fatto un commento su una sentenza provvisoria o definitiva su un atleta perché sarei poco istituzionale e poco serio nel mescolare competenze del tutto diverse. Direi che non c'è un problema doping in Italia ma, anzi, c'è un riscontro dell'antidoping al quale viene riconosciuto un tasso di credibilità e di presenza dovuto a tutto ciò che si è fatto negli ultimi tempi per evitare che ci sia chi vuole prendere delle scorciatoie per ottenere dei risultati. Non so giudicare, non posso e non voglio farlo nel caso di Sara Errani. Non posso che prendere atto di una sentenza che in questo caso è di un organismo internazionale rispetto a ciò che era la giustizia italiana che ha pertinenza per l'antidoping nel nostro Paese".