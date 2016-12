Tennis, Djokovic vince anche a Shanghai

18 ottobre 2015

Novak Djokovic conferma anche al Masters 1000 di Shanghai il suo grandissimo stato di forma e si aggiudica il 9° torneo stagionale, il 57° in carriera. Il numero 1 al mondo, che lunedì sfonderà la barriera dei 14mila punti, non ha lasciato scampo al francese Joe-Wilfried Tsonga , demolito per 6-2, 6-4. Il fenomeno serbo ha vinto gli ultimi due tornei senza perdere nemmeno un set. Nel doppio ko Fognini-Bolelli , ma qualificazione al Masters a un passo.

Chi fermerà Novak Djokovic? La domanda sorge spontanea, ma è davvero difficile trovare una risposta. Il numero 1 al mondo è in uno stato di forma eccezionale e torna dalla trasferta cinese (Pechino e Shanghai) con altri due tornei in bacheca, ma soprattutto senza aver mai perso un set. Il serbo ha concesso solo le briciole a chiunque abbia provato a sbarrargli la strada e l'ultima vittima illustre è il povero Tsonga, che ha potuto fare davvero poco contro l'ispiratissimo rivale. La finale è durata solo 1h e 18': il primo set è scivolato via in mezzora, nel secondo il francese ha provato a ritrovare il bandolo della matassa, ma ha concesso il break decisivo con un doppio fallo al 9° gioco e permesso a Nole di chiudere al primo match point.

Per Djokovic è la terza doppietta Pechino-Shanghai, ma soprattutto il 25° Masters 1000 conquistato in carriera.