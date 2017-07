Tennis, Djokovic: US Open a rischio

24 luglio 2017

“È un problema che si porta dietro da un anno e mezzo, ma Nole, grazie ai trattamenti e alla sua incredibile condizione atletica, è riuscito a giocare nonostante il dolore. - ha dichiarato Milinkovic - Poi l'infortunio è diventato cronico, e contro Berdych a Wimbledon speravo vivamente in un suo ritiro perché già in diverse occasioni aveva superato il limite massimo del dolore. Siamo amici da tanti anni e so quando non sta bene. Ha una sofferenza ossea a causa delle troppe partite giocate. Il gomito è una parte del corpo molto delicata, non è circondata da muscoli ed è coperta quasi esclusivamente dalla pelle. C'è il rischio che il problema possa espandersi anche alla spalla e a tutto l'arto. Al prossimo controllo potremo capire se i tempi di recupero saranno gli stessi o saranno cambiati. In questo periodo non potrà allenarsi con la racchetta ma potrà dedicarsi alla parte atletica oltre che a fare delle terapie".



Gli US Open si disputeranno tra cinque settimane e la presenza di Djokovic sembrerebbe fortemente a rischio. Una soluzione per “Nole” potrebbe essere quella di terminare qui la stagione e recuperare in vista del 2018. I suoi piani futuri ci saranno chiariti nella giornata di mercoledì quando terrà una conferenza stampa.