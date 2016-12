Tennis, Djokovic protesta "Qualcuno sta fumando uno spinello"

16 agosto 2015

"Qualcuno sta fumando uno spinello". E' la protesta rivolta da Novak Djokovic al giudice arbitro al termine del primo set della semifinale del torneo ATP di Montreal, vinta contro il francese Jeremy Chardy. Il numero uno del tennis mondiale si è lamentato dell'odore chiedendo di far smettere lo spettatore. "Non potete credere quanto l'odore fosse cattivo. Spero che quella persona non torni", ha detto il serbo in conferenza stampa.