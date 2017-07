Tennis, Djokovic: "Il mio 2017 finisce qui"

26 luglio 2017

"Non giocherò più fino al termine della stagione per i problemi al gomito. Da due mesi non riesco neanche a prendere in mano la racchetta, approfitterò della pausa per dedicarmi alla famiglia" ha detto.



"Tutti i medici che ho consultato e tutti gli specialisti che ho visitato, in Serbia e in tutto il mondo, sono d'accordo per il riposo. Una pausa prolungata è necessaria. Farò tutto quello che serve per recuperare. In questo periodo rafforzerò il mio corpo e migliorerò ciò che non sono stato in grado di migliorare negli ultimi anni a causa del mio programma impegnativo. Cinque mesi potrebbero sembrare lunghi da questo punto di vista ma sono sicuro che passeranno rapidamente. Ho tanta voglia di ritornare. Mia moglie Jelena e io aspettiamo il nostro secondo figlio e ci stiamo preparando ad accogliere un nuovo membro della famiglia. Sono cose che mi riempiono di più felicità e gioia ", ha detto il serbo.



"È la cosa più importante recuperare per poter giocare serenamente il più a lungo possibile. Questo è lo sport che amo. Vorrei tornare a vincere di nuovo. Per ora sono concentrato sul recupero".



"Il mio gomito è infortunato a causa dei troppi tornei fatti, mi disturba costantemente quando devo servire. Purtroppo, sono cose che succedono a un professionista. Penso di non aver perso un singolo evento importante da più di 10 anni, sono arrivato alle tappe finali dei tornei e ho giocato al livello più alto. Il mio corpo ha dei limiti, devo rispettarlo e essere grato per tutto quello che ho finora raggiunto. All'inizio della mia carriera ho affrontato problemi di salute, ma nel corso degli anni, e con molta pazienza e dedizione, ho trovato una soluzione. Credo che tornerò più forte di prima".



"Andre Agassi era con me a Toronto e mi ha aiutato a trovare medici e specialisti per trattare il problema al gomito. Durante questo breve periodo ci siamo conosciuti e abbiamo costruito un rapporto fiducia. Sostiene la mia decisione e rimane il mio allenatore. Mi aiuterà a tornare in forma" ha concluso il serbo.