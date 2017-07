Tennis, Djokovic il digiuno è finito

1 luglio 2017

Novak Djokovic torna a vincere un torneo dopo sei mesi. Il serbo, attuale numero quattro del tennis mondiale, si è aggiudicato il titolo dell' 'AEGON International' disputatosi sull'erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento in vista di Wimbledon. Nole ha battuto in finale per 6-3 6-4, in poco più di un'ora ed un quarto di gioco, il francese Gael Monfils.