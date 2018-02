Tennis, Djokovic conferma: "Operazione al gomito, spero di tornare presto"

3 febbraio 2018

Dopo l'anticipazione di Blick , ecco la conferma del diretto interessato. Novak Djokovic si è sottoposto ad un intervento chirurgico in Svizzera per curare il problema al gomito destro. Il tennista serbo ha spiegato la sua situazione con un post su Facebook: " C'erano tante opinioni diverse , differenti diagnosi e consigli: non è stato facile per me scegliere che cosa fare. Sono due anni che convivo con questo problema".

"Da due anni convivo con questo problema, ho visto tanti dottori", scrive Djokovic. "A dire la verità, ho sentito tante opinioni differenti, diverse diagnosi e i suggerimenti più disparati. Non è stato facile per me decidere cosa fare. La scorsa stagione mi sono fermato per sei mesi, nella speranza di tornare al meglio, ma sfortunatamente sentivo ancora dolore".



Djokovic era rientrato agli Australian Open, sconfitto agli ottavi dal sorprendete sudcoreano Chung: "Mi sono mancati i tornei, sapete quanto sono competitivo: perciç ho provato a scendere in campo a Melbourne. Tornato in Europa, in accordo col mio staff, mi sono sottoposto ad un piccolo intevento chirurgico al gomito. Dovrei quindi essere sulla strada del recupero".



Ora la convalescenza, prima del graduale ritorno agli allenamenti. Non viene specificato per quanto tempo Djokovic starà lontano dalle competizioni: "Ora mi sento positivo e desideroso di recuperare completamente per poter ritornare il piu' presto possibile nel posto che amo di più in assoluto: campo da tennis".