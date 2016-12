Tennis: Djokovic batte Federer e trionfa agli Us Open

14 settembre 2015

Novak Djokovic re a New York. Il numero uno del tennis mondiale conquista gli Us Open battendo in finale lo svizzero Roger Federer in quattro set per 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, al termine di un incontro teso e iniziato con oltre tre ore di ritardo a causa della pioggia. Per Djokovic, che aveva già sconfitto in finale il rivale due mesi fa a Wimbledon, si tratta del secondo US Open (sei volte in finale) e del 10° titolo Slam conquistato in carriera.