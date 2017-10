Tennis: Djokovic apre ristorante per i bisognosi

10 ottobre 2017

Novak Djokovic cuore d'oro . L'ex numero 1 al mondo aprirà un ristorante in Serbia per offrire pasti gratuiti alle persone bisognose . "Il denaro non è un problema per me - ha spiegato il tennista serbo -. Ho guadagnato abbastanza per sfamare tutta la Serbia, penso che meritino questo dopo tutto il sostegno che mi stanno dando". Il nuovo locale, che non è chiaro se sarà accessibile a tutti, sarà aperto solo la sera.

Per Djokovic non è la prima esperienza nella ristorazione, visto che ha già aperto due ristoranti: uno a Belgrado, chiamato 'Novak', nel 2009 e un altro, vegano col nome di 'Equita', aperto nel 2016 a Monte-Carlo. Sicuramente, però, è da applausi la finalità di questo nuovo progetto, un locale interamente dedicato alle persone bisognose. Al momento non è ancora chiaro se i clienti dovranno dimostrare di avere un reddito basso e non sufficiente per seguire un'alimentazione adeguata o se l'ingresso sarà aperto a tutti.



Intanto Nole, diventato papà per la seconda volta a settembre, è concentrato sul rientro in campo nel 2018 dopo aver perso tutta la seconda metà di un 2017 da dimenticare per i fastidi al gomito accusati a Wimbledon.