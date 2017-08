Tennis, Dimitrov vince a Cincinnati grazie a... Nadal

21 agosto 2017

“Per me Rafa è sempre stato un’ispirazione. A volte quando sono sotto nel match e mi lamento dico ‘Rafa lo farebbe? Non penso’”, ha detto il numero 9 del mondo. Mentre si pensava che Dimitrov prendesse spunto dalla classe di Roger Federer e potesse addirittura essere il suo successore, il bulgaro ha sempre guardato con grande ammirazione Rafa Nadal con cui si è allenato la settimana prima di vincere il Masters di Cincinnati: “Sono contento per l'opportunità che mi ha dato Rafa, penso che gli invierò un messaggio scrivendo 'rifacciamolo'. Ho imparato tante cose quella settimana, gli sono grato.” Ma la felicità per questo successo va già dimenticata perché ora bisognerà ricominaciare da capo e pensare allo Us Open: “È questa una delle cose che caratterizza il tennis, quando giochi non puoi apprezzare il momento nel modo in cui dovresti. Odio dirlo in questo modo ma da domani non ci dovrò più pensare. Ora bisognerà restare coi piedi per terra e prepararsi al meglio per gli US Open".



Poi Dimitrov dedica due parole all’avversario Nick Kyrgios: “È una brava persona, rispettoso e disponibile a parlare con tutti. A volte ti si siede accanto. Anche oggi prima del match mi ha detto 'Ok andiamo a giocare'. E io ho risposto: 'Dammi un secondo amico'. È sempre uno di quei personaggi che ti fa sentire bene. Tanti giocatori lo apprezzano".