Tennis: Dimitrov trionfa all'Atp Finals, battuto Goffin

19 novembre 2017

Una splendida finale, combattuta e sofferta. La vittoria di Grigor Dimitrov, giunta al terzo set dopo 3 ore e 22 minuti di gioco, ha lasciato entusiasta il pubblico della O2 Arena (con David Bechkam sugli spalti ad applaudire). Onore a David Goffin, che il bulgaro aveva già battuto nel corso del torneo, ma c'è da sottolineare come il belga aveva eliminato precedentemente Federer in semifinale e ancor prima Nadal durante la manifestazione. La partita comincia subito con una palla break per Goffin che la spreca con un diritto lungo, si va ai vantaggi e il belga che parte in maniera molto aggressiva stavolta con il diritto non sbaglia e ruba il servizio a Dimitrov. Il bulgaro reagisce subito e conquista subito una palla per il controbreak, ben giocata ed è 1-1. Ma è la partita dei break ed è così che Goffin prima va sul 2-1, poi allunga sul 3-1 grazie a due ace.



Dimitrov con sofferenza riesce a tenere la battuta. Sul 4-2 arriva il primo ace per il bulgaro che piazza tre prime consecutive e va sul 4-3. Poi due errori con il rovescio di Goffin aprono la strada a Dimitrov per il 4-4. Poi il punto più bello del match con Dimitrov che dimostra qualità da acrobata aprendosi il campo in allungo per poi chiudere il punto con una volee da brividi. Dimitrov si ritrova così sul 5-4 e per la prima volta in vantaggio nel match, con Goffin che si ritrova a servire per restare nel set, piazza quattro punti consecutivi nel finale del game e va 5-5. Il bulgaro allunga ancora e Goffin poco dopo cede ancora il servizio e il bulgaro chiude 7-5 in 59 minuti di gioco. Il secondo set si apre subito con Dimitrov che tiene il servizio a 0 e sembra mantenere la promessa: in carriera nei 45 precedenti che lo hanno visto vincere il primo sett lo hanno visto vincitore 41 volte contro 4 sconfitte. Sia il bulgaro sia il belga in questo secondo set, a differenza del primo, mantengono i rispettivi turni di servizio e si arriva combattendo al 3-3 in 23 minuti. Servizio Dimitrov e Goffin conquista due palle break, sfrutta la prima e con un allungo di 7 punti a 1 va sul 4-3 pesante, poi sul 5-3.



Serve Dimitrov e Goffin estrae dal cilindro il colpo più bello della partita, con un passante di rovescio controtempo ad incrociare che lascia di stucco il bulgaro che riesce comunque a restare nel set, ma Goffin è tiene il successivo turno di battuta a 0, chiude 6-4 in 39 minuti, e rinvia il discorso al terzo set. Nell'ultimo parziale entrambi iniziano a spingere e la partita diventa spettacolare, i punti pesano e si arriva rispettando i turni di battuta si arriva al 3-2 Dimitrov che dopo riesce con forza a strappare il servizio all'avversario: era dal dodicesimo gioco che Goffin non cedeva il servizio. Il bulgaro si ritrova così a servire e bene per allungare fino al 5-2. Il bulgaro si ritrova con tre match point a disposizione, ma Goffin con un colpo di coda riesce a rinviare il verdetto ma solo di qualche minuto, perché il bulgaro poco dopo piazza il colpo del 6-3 finale.