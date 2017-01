Tennis, Del Potro salta la sfida all'Italia

1 gennaio 2017

Una buona notizia per l'Italtennis in vista del primo turno della Coppa Davis 2017. Juan Martin Del Potro, eroe del trionfo della Seleççion nella recente finale di Zagabria contro la Croazia, ha annunciato che non sarà in campo per la sfida agli Azzurri in programma dal 3 al 5 febbraio a Buenos Aires. Il gigante di Tandil si prenderà un breve periodo di riposo, aprendo la sua stagione a fine febbraio a Delray Beach, come nel 2016.