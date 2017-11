Tennis: Coppa Davis, tripudio Francia. Pouille annienta Darcis in tre set

26 novembre 2017

Ultimo singolare che decide la finale di Coppa Davis 2017 dopo che Goffin ha letteralmente stracciato Tsonga 3-0 nella gara delle 13.30. Portando la sfida Francia-Belgio sul 2-2.

Scoppiettante e decisivo avvio di match del francese. Pouille, nemmeno il tempo di cominciare, toglie subito il servizio al secondo game a Darcis dopo un recupero sontuoso che porta il gioco ai vantaggi. Il belga deve aspettare il quarto per conquistare il primo game (3-1) e lo fa stavolta tenendo a zero l’avversario. Pouille è più incisivo, trova ritmo e varietà nelle giocate senza mai dare grossi punti di riferimento al belga. Il break di vantaggio iniziale risulta decisivo, il numero 18 del mondo non perde mai il turno di battuta e conduce fino alla fine portandosi sull’1-0 (6-3).

Secondo set che dopo l’1-1 iniziale si fa subito a senso unico: manifesta inferiorità di Darcis. Nel terzo gioco l’attacco di Pouille è fuori di poco, ma la chiamata non arriva sul break point conquistato in precedenza ed è gioco Francia. La svista del giudice di linea e dell’arbitro risulta decisiva, ma successivamente Pouille non permette mai all’avversario di rientrare nel match e lo lascia all’unico gioco conquistato ad inizio set. Darcis perde tutti e tre turni di battuta rimanenti, incassando un 6-1.

Passano i minuti e Garcis esce dal campo con la testa e con le gambe. Non tiene più una palla in campo e comincia il terzo neanche a dirlo perdendo la battuta nel secondo gioco. Tutto il pubblico è con Pouille. Gioco dopo gioco, Pouille vede il trionfo che si avvicina senza troppi affanni (3-0). Le palle break sul turno di battuta del belga non si contano più, il passante di dritto di Pouille è decisivo: 4-0. È un assolo del galletto anche nel finale, il belga non c’è più e si chiude 6-0 il terzo set con l’errore che sentenzia la festa per la Francia.

Scoppiano in lacrime addetti ai lavori e tifosi, si intona forte la ‘Marsigliese’ sugli spalti. È un grande momento per il tennis francese che ha meritato questo trionfo per quanto fatto vedere sul campo. Pouille, ovviamente, dedica la vittoria a tutto il suo team e a chi gli è stato vicino durante questo percorso.