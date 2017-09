Tennis, Coppa Davis: gli azzurri di Barazzutti incontrano il Giappone in trasferta

20 settembre 2017

Per quanto riguarda la Coppa Davis , che si disputerà dal 2 al 4 febbraio , gli azzurri sfideranno nel primo turno del World Group il Giappone in trasferta e molto probabilmente su una superficie veloce. L’incubo nipponico ha un nome e un cognome: si chiama Kei Nishikori (n.14 Atp) ed è momentaneamente out per un infortunio al polso ma a inizio 2018 dovrebbe tornare in campo. Gli azzurri di Barazzutti sperano di salvarsi con il doppio in cui sono favoriti grazie alle presenze di Fognini , Seppi e Bolelli . I precedenti tra le due vedono l’Italia favorita 3-2 .

DUBBIO GIORGI PER LA FED CUP

Bisogna capire se Camila Giorgi tornerà a disposizione anche se, dopo ciò che è successo con la Fit, potrebbe non essere disposta a giocare per la Nazionale. Sara Errani, invece, dovrebbe aver scontato la pena per doping e quindi potrebbe essere a disposizione, così come Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Sarà difficile, invece, vedere in campo Roberta Vinci che ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione in carriera, e Francesca Schiavone che ha dato l’addio alla Nazionale lo scorso febbraio.



Tra Italia e Spagna sarà l’ottava sfida in Fed Cup, i precedenti vedono in vantaggio le spagnole per 4-3. In caso di vittoria, le italiane potranno riprovare a scalare il World Group.



TABELLONE WORLD GROUP II

(1) Slovacchia - Russia

(3) Australia – Ucraina

(4) Romania - Canada

(2) ITALIA – Spagna



TABELLONE WORLD GROUP

(1) Bielorussia – Germania

(3) Repubblica Ceca - Svizzera

(4) Francia - Belgio

Olanda – (2) Stati Uniti