Tennis, Cecchinato: "Una vittoria di coraggio"

5 giugno 2018

A Parigi un italiano in semifinale mancava dal 1978: ora c'è Marco Cecchinato dopo aver battuto Novak Djokovic. L'azzurro è stato fantastico e con la voce rotta dall'emozione, ancora incredulo, ha commentato: "Incredibile, il cuore mi batteva a mille. Non avevo nulla da perdere e sono entrato in campo aggressivo. Dopo il primo set ho iniziato a crederci. Sono stato perfetto, ho avuto un calo solo nel terzo set. È una vittoria ottenuta con il coraggio".