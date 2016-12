Tennis, Berdych fa fuori il baby Donati agli Internazionali

Doppia eliminazione per i colori italiani nel tabellone maschile degli Internazionali d'Italia sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il 20enne Matteo Donati ha ceduto in due set 6-2, 6-4 al ceco Tomas Berdych in una prestigiosa sessione serale. Nel pomeriggio invece ha lottato Andrea Arnaboldi ma nulla ha potuto contro il belga David Goffin che si è imposto in tre set 5-7, 6-2, 6-1. Vincono i big Djokovic, Wawrinka e Ferrer.

Matteo Donati, 20enne speranza del tennis italiano, gioca una bella gara nella sessione serale al Foro Italico contro Tomas Berdych, numero 5 del mondo. Il match si apre subito con il break per il ceco che poi strappa ancora il servizio al baby azzurro per salire 4-1 e poi chiude 6-2. Nel secondo set Donati sente meno l'emozione e gioca in maniera più sicura contro Berdych: l'azzurro cede il servizio nel terzo game ma poi difende la battuta in ogni turno e nel settimo game costringe il ceco ad annullare due palle break, prima di cedere 6-4. Nel pomeriggio Andrea Arnaboldi sogna contro il belga Goffin. Vince il primo set 7-5 dopo aver recuperato un break e strappando due volte la battuta al belga. Nel secondo e nel terzo set però l'azzurro cede di schianto a Goffin, numero 20 del mondo, che si impone 6-2, 6-1. Avanzano i big del tabellone: Novak Djokovic impiega tre set per aver la meglio di Almagro, 6-1, 6-7, 6-3, anche Stan Wawrinka batte Monaco in tre set 4-6, 6-3, 6-2, Ferrer supera Gasquet 6-4, 7-5, Tsonga elimina Querrey 7-6, 6-0. Fuori un po' a sorpresa il croato Cilic (6-4, 6-3 con Garcia-Lopez) e il talento australiano Kyrgios (6-4, 7-6 con Feliciano Lopez).