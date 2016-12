Tennis, Becker: "Djokovic non si è allenato come doveva"

7 dicembre 2016

Il giorno dopo il divorzio da Novak Djokovic, Boris Becker ha spiegato il motivo per il quale il serbo ha perso il trono mondiale. L'ex campione ha detto che la necessità di Nole di passare più tempo con la sua famiglia lo ha sviato dal campo. "Negli ultimi sei mesi non ha dedicato tanto tempo ad allenarsi come avrebbe dovuto, e lui lo sa - ha spiegato - Il successo non arriva premendo un pulsante e non capita presentandosi in un torneo".