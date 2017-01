Tennis, Australian Open: Nishikori si arrende, Federer ai quarti

22 gennaio 2017

Deve sudare non poco ma alla fine Roger Federer batte con merito Kei Nishikori e conquista l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open , primo Slam della stagione sul cemento di Melbourne. Lo svizzero si impone in cinque set 6-7, 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 contro il nipponico che cede al termine di un confronto di tre ore e 27 minuti. Avanza anche il francese Tsonga che batte in rimonta in quattro set il britannico Evans.

Con Djokovic e Murray a sorpresa già fuori, Roger Federer entra di diritto tra i favoriti per la vittoria finale degli Australian Open. Lo svizzero, al rientro dopo un'assenza di 5 mesi e piombato al numero 17 del mondo, batte al quinto set 6-7, 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 il giapponese Kei Nishikori, numero 5 Atp, e vola ai quarti di finale dove sfiderà il tedesco Misha Zverev, a sorpresa giustiziere del numero 1 al mondo Andy Murray. Federer inizia male, va sotto 4-0 nel primo set, rimonta ma poi perde 7-6 al tie break. Nel secondo parziale gli basta un break per chiudere 6-4 mentre nel terzo è un dominio assoluto, 6-1. Nel quarto set lo svizzero paga un po' di stanchezza, fallisce due palle break per salire 3-1 e poi incassa a sua volta il break da Nishikori che si impone 6-4 e forza la sfida al quinto e decisivo set. Qui Roger sale immediatamente 3-0 e poi gestisce per il 6-3 finale. E' il settimo successo in carriera contro Nishikori, il quinto di fila: Federer va a caccia della quinta vittoria agli Australian Open, l'ultima è datata 2010 che coincide anche con l'ultima finale a Melbourne.



Nel tabellone maschile avanza anche il francese Tsonga che supera in quattro set in rimonta 6-7, 6-2, 6-4, 6-4 il britannico Evans e ora se la vedrà con lo svizzero Wawrinka mentre nel draw femminile c'è la vittoria della spagnola Garbine Muguruza, 6-2, 6-3 alla romena Cirstea.



Giornata da dimenticare per i numeri 1 del tennis. Dopo la sconfitta di Andy Murray contro Mischa Zverev, anche la capo classifica al femminile Angelique Kerber saluta gli Australian Open. La tedesca, numero 1 del ranking Wta e detentrice del titolo a Melbourne, esce agli ottavi di finale contro l'americana Coco Vandeweghe che si impone in due set 6-2, 6-3 in un'ora e 10 minuti. Nel secondo set la Kerber si era portata sul 2-0 ma poi, avanti 3-2, ha ceduto di schianto all'americana che avanza con merito: ai quarti di finale sfiderà la spagnola Garbine Muguruza.