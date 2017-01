Tennis, Australian Open: Federer avanti in scioltezza, lo attende Nishikori

20 gennaio 2017

Roger Federer supera a pieni voti l'esame Tomas Berdych e vola agli ottavi di finale dell' Australian Open , primo Slam della stagione. Lo svizzero, scivolato al 17esimo posto nel ranking Atp dopo il lungo infortunio, chiude agevolmente l'incontro in un'ora e 30 minuti vincendo in tre set (6-2, 6-4, 6-4). Prossimo avversario sarà il giapponese Kei Nishikori che si è imposto con un triplo 6-4 sullo slovacco Lukas Lacko.

A firmare l'impresa di giornata è il britannico Daniel Evans che conquista per la volta in carriera gli ottavi di finale in uno Slam sconfiggendo l'idolo di casa Bernard Tomic in tre set (7-5, 7-6, 7-6). Il 26enne di Birmingham, numero 67 del ranking è arrivato fin qui dopo aver raggiunto la prima finale di un torneo Major a Sydney settimana scorsa ed è ancora a caccia di uno sponsor tecnico. Il suo prossimo avversario sarà Jo-Wilfried Tsonga, 12esima testa di serie del torneo e finalista nel 2008. Il francese si impone 3-1 (7-6, 7-5, 6-7, 6-3) sullo statunitense Jack Sock. In campo femminile avanza agli ottavi Venus Williams che si sbarazza con un secco 6-1, 6-0 della cinese Duan. L'americana si giocherà l'accesso ai quarti nel match con la Barthel, vincente 6-4, 3-6, 6-3 sull'austriaca Barty.