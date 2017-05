Tennis, Atp Madrid: super Nadal schianta Djokovic e vola in finale

13 maggio 2017

Rafa Nadal si conferma il re della terra rossa. Lo spagnolo vola nella finale dell'Open di Madrid grazie alla vittoria per 6-2, 6-4 contro Novak Djokovic al termine di una partita dominata. Nadal si sbarazza del numero 2 del mondo in 1:38 ore di gioco, interrompendo la striscia di sette ko consecutivi contro il serbo. Ora Rafa aspetta in finale il vincitore della sfida tra l’uruguaiano Pablo Cuevas e l’austriaco Dominic Thiem.