Tennis, Atp Finals: Goffin vola in semifinale, Dimitrov fa tre su tre

17 novembre 2017

David Goffin è il quarto e ultimo semifinalista dopo Federer, Dimitrov e Sock delle ATP Finals. Nello spareggio per il secondo posto contro Thiem, il belga esce vittorioso dalla sfida con i parziali di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Goffin è il primo giocatore belga a raggiungere le semifinali nelle Atp Finals e sabato nella partita più importante della sua carriera se la vedrà con il suo idolo Roger Federer. Il match del pomeriggio contro Thiem, andato in scena alla O2 Arena, non è stato di certo spettacolare. Il primo set viene regalato da Thiem che, sopra 3-0 approfittando delle condizioni non ottimali del ginocchio di Goffin, si fa recuperare sul 3-3 a causa di tre errori gratuiti e un doppio fallo. La partita cambia direzione e con l'austriaco in confusione, il belga prende fiducia e ruba un altro servizio chiudendo un set buttato via da Thiem sul 6-4. Il secondo set riparte come era finito il primo, con Goffin che conquista un altro break portandosi sul 3-1. L’austriaco irriconoscibile esce definitivamente dal match concedendo un altro servizio per il 4-1 con il numero 8 del mondo che riesce addirittura a vincere il set con un impietoso 6-1 che lo manda dritto in semifinale a sfidare Federer. Goffin partirà sicuramente sfavorito contro lo svizzero ma il suo traguardo l'ha già raggiunto: "Giocare contro Roger è sempre speciale, è un onore. E’ bello essere qui contro di lui, sarà difficile ma non ho niente da perdere: dovrò elevare il mio livello di gioco per avere qualche possibilità”.



Nella partita della serata che serve solo per le statistiche Dimitrov spazza via lo spagnolo Carreno Busta in un'ora esatta di gioco vincendo due set 6-1, 6-1. Il bulgaro, già sicuro di un posto nella semifinale, fa tre su tre nel girone e con questa vittoria sale per ora al quarto posto nel ranking mondiale. Le statistiche della partita sono impietose con il doppio dei vincenti e il 95% dei punti sulla prima di servizio per il bulgaro. Partita dominata e mai in discussione con Carreno Busta che mezzo infortunato si arrende allo strapotere di Dimitrov che senza pietà ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo e già domani scenderà in campo contro l'americano Sock per conquistare un posto in finale e scrivere la storia.