Tennis, Andy Murray non giocherà lo Us Open

27 agosto 2017

Andy Murray non giocherà gli Us Open. Ad annunciare il ritiro è lo stesso scozzese che ha dichiarato di avere ancora problemi all’anca, l’infortunio che lo sta tormentando dal Roland Garros, nel match in cui perse 6-1 al quinto set contro lo svizzero Stan Wawrinka. Il riposo non è stato sufficiente e l'ex numero uno ha deciso di non presentarsi sui campi di Flushing Meadows per l'ultimo Slam stagionale.