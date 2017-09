Tennis, Andy Murray annuncia lo stop: "Ci vediamo nel 2018"

6 settembre 2017

Era nell'aria da Wimbledon , quando Andy Murray perse in semifinale in quattro set contro Marin Cilic . Lo scozzese aveva un problema all'anca che l'ha costretto, in seguito, a ritirarsi ancora prima di scendere in campo dallo Us Open. Ora Murray ha annunciato su Instagram di volersi riposare fino a gennaio 2018: "Insieme alla mia squadra, abbiamo deciso che questa è la scelta migliore per il mio futuro".

IL POST SU INSTAGRAM

"Ciao a tutti... Vi aggiorno riguardo il mio futuro. Purtroppo non sarò in grado di competere nei prossimi tornei a Pechino e Shanghai, e molto probabilmente, non giocherò neanche a Vienna e a Parigi a causa del mio infortunio all'anca che mi sta dando problemi negli ultimi mesi. Dopo aver consultato un certo numero di esperti, insieme alla mia squadra, abbiamo deciso che questa è la decisione migliore per il mio futuro. Anche se questo è stato un anno frustrante per molte ragioni, sono fiducioso e dopo questo lungo periodo di riposo e riabilitazione sarò in grado di raggiungere il mio miglior livello e sarò pronto per i titoli del Grand Slam dell’anno prossimo. Inizierò la mia stagione 2018 a Brisbane in preparazione per l'Australian Open e cercherò di giocare a Glasgow contro Roger per UNICEF UK. Ho una squadra fantastica che mi segue in questo percorso e apprezzo il loro sostegno e quello di tutti i miei fans in questo periodo difficile".