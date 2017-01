Tennis, Ana Ivanovic shock: "Mi ritiro"

28 dicembre 2016

A soli 29 anni, Ana Ivanovic alza bandiera bianca. E lo fa a sorpresa con un annuncio sul suo profilo Facebook rivolto ai tanti fan che in questi anni l'hanno supportata e le sono stati vicini. "Non ci sono altri modi per dirlo - ha spiegato la tennista serba - Ho deciso di ritirarmi dal circuito professionista ". " E' inutile continuare se non riesco a giocare ad alto livello , quindi è il momento di lasciare", ha aggiunto.

"E' stata una decisione difficile, ma c'è tanto per cui essere contenti. Ho iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni guardando Monica Seles in Tv - ha proseguito la Ivanovic -. I miei cari genitori mi hanno sempre sostenuto". "Sono stata numero uno al mondo e ho vinto il Roland Garros nel 2008. Ho fatto cose che non avrei mai potuto immaginare di fare - ha aggiunto -. Ho vinto 15 titoli, giocato tre finali Slam, finali di Fed Cup. Direi che non è andata così male per un ragazza proveniente dalla Serbia! Ma questi picchi di forma richiedono tanto a livello fisico e a causa degli infortuni non riesco a continuare come vorrei. Quindi è il momento di lasciare".



"Cosa farò adesso? Beh, ho sempre amato il tennis ma sono entusiasta su cosa verrà dopo. Sono diventata un'ambasciatrice dello sport e della vita salutare, sarò impegnata nel mondo del business, della bellezza e della moda", ha concluso la tennista che nel 2015 ha subito un infortunio al piede e nel 2016 è stata tormentata da un problema al polso che l'ha costretta a concludere la stagione agli Us Open.