Tennis, al Roland Garros una statua per Nadal

26 agosto 2017

Rafael Nadal avrà una statua al Roland Garros. Lo ha dichiarato il presidente della Federtennis francese in una diretta Facebook: "Abbiamo già scelto la statua e l'immagine che lo rappresenterà - ha affermato Bernard Giudicelli - . Faremo ora una selezione per trovare l'artista che creerà l'opera, situata di fronte l'entrata del futuro Philippe Chatrier". Un riconoscimento prestigioso per Nadal che considera lo Slam parigino il suo torneo preferito.