Tennis, ad Abu Dhabi Nadal sfiderà in finale Goffin

30 dicembre 2016

Si apre con il torneo esibizione di Abu Dhabi la stagione del grande tennis e dal Mubadala World Tennis Championship arriva una conferma. Rafa Nadal dopo 2 mesi di stop è tornato ai suoi livelli. Dopo l'ottimo esordio contro Tomas Berdych il maiorchino ha superato in tre set Milos Raonic. Dimostrando anche tenuta atletica. Brutto stop invece per il numero uno del mondo. Andy Murray è stato superato 7-6 6-4 dal belga David Goffin .

Per il belga si tratta della prima vittoria in carriera contro il numero uno di Dunblane - seppur in esibizione - contro il quale aveva perso tutti i 5 precedenti senza mai vincere set. Lo scozzese non ha giocato un brutto match ma è apparso poco brillante, appesantito dalla preparazione atletica che ha condotto a Miami prima di cominciare la stagione. Chi invece dimostra di essere già in forma da Australian Open è Rafa Nadal che in finale se la vedrà con Goffin, nella finalina di consolazione la sfida Raonic-Murray.