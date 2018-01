Tennis, Nadal out almeno 3 settimane

24 gennaio 2018

Almeno tre settimane di assenza dai campi per Rafa Nadal a causa dell'infortunio alla gamba destra che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale dell'Australian Open martedì, sul 2-0 al quinto set per Marin Cilic. È stato l'entourage del campione spagnolo, numero 1 del mondo, a darne notizia attraverso un comunicato stampa dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto a Melbourne.



Gli accertamenti diagnostici hanno mostrato una lesione di primo grado all'ileopsoas, muscolo della parte superiore della gamba. Il 31enne maiorchino - come spiegato nella nota - riprenderà gradualmente ad allenarsi tra un paio di settimane (dopo trattamenti di fisioterapia abbinati ad antinfiammatori) e dovrebbe quindi fare ritorno nel circuito al torneo di Acapulco sul cemento, al via il 25 febbraio - dove lo spagnolo è stato finalista nel 2017, battuto da Querrey - in avvicinamento agli appuntamenti di primavera in America (i Masters 1000 di Indian Wells e Miami).