Sharapova: coscia ko, salta Wimbledon

11 giugno 2017

La Sharapova dopo essersi vista rifiutare una wild card al Roland Garros aveva deciso di non chiedere l'invito agli organizzatori di Wimbledon ed era pronta a passare dalle qualificazioni. In preparazione allo Slam londinese avrebbe dovuto giocare al torneo di Birmingham. "Non vedo l'ora di tornare - ha aggiunto - e continuerò a lavorare per il mio recupero e il mio prossimo torneo programmato è a Stanford alla fine di luglio".