Serena Williams si sposa: nozze in vista col cofondatore di Reddit

30 dicembre 2016

Nozze in vista, dunque, per la regina del tennis. Serena ha trovato l'anima gemella e presto avrà un marito con cui condividere gioie e dolori del campo e della vita. Una decisione annunciata al mondo con un singolare post su Reddit. "Sono tornata a casa. Un po' tardi. Qualcuno aveva preparato un borsa per me. E una carrozza mi aspettava. Destinazione Roma - ha scritto l'americana -. Per scortarmi dal mio “principe azzurro”. Indietro dove le nostre stelle si sono incontrate la prima volta. E ora il cerchio si chiude. Allo stesso tavolo dove ci siamo incontrati per caso. Ma per scelta. In ginocchio. Ha detto quattro parole. E io ho detto sì". Parole poi confermate anche da Ohanian, che su Facebook ha rilanciato l'esito positivo della proposta di matrimonio. Per Serena inizia una nuova vita.