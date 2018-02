Serena Williams: "Ho rischiato di morire durante il parto"

21 febbraio 2018

Sono passati sei mesi da quando Serena Williams è diventata mamma di Olympia. Oggi la tennista statunitense ha deciso di raccontare il terrore di quei giorni di settembre: "Ho subito un taglio cesareo d'urgenza a causa del crollo della mia frequenza cardiaca. L'intervento - ha spiegato - è andato bene ma quello che è seguito solo 24 ore dopo il parto è stato terribile". A causa di alcuni coaguli di sangue nei polmoni l'ex numero uno del mondo di tennis vive con l'ansia: "Dopo aver rischiato la vita, vivo nella paura".



Oggi tutto è tornato alla normalità, o quasi. Infatti, ai microfoni della Cnn, l'ex numero 1 al mondo ha spiegato di vivere nel terrore che possa accaderle nuovamente qualcosa di simile. "Quando finalmente sono tornata a casa dalla mia famiglia ho dovuto trascorrere le prime sei settimane di maternità a letto. Adesso nonostante le ansie riconosco di essere stata molto fortunata. Ho una splendida bambina e punto a tornare in campo per vincere".



Poi l'americana ha rivolto un pensiero per i medici: "Ringrazio sempre il personale dell'ospedale, se non fosse stato per le loro cure tempestive, oggi non sarei qui".