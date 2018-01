Scommesse, assolti a Cremona Bracciali e Starace

9 gennaio 2018

Il Tribunale di Cremona ha assolto dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva gli ex tennisti azzurri Daniele Bracciali e Potito Starace e l'ex ds del Perugia Calcio, Roberto Goretti. I tre sono stati scagionati "perché il fatto non sussiste". Si chiude dunque con un'assoluzione lo "scandalo" scommesse per Bracciali e Starace.