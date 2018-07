Roland Garros: Trungelliti, 10 ore di macchina per battere Tomic

29 maggio 2018

Sarebbero serviti ben 9 ritiri per entrare, per questo motivo il tennista argentino ha deciso di tornare a Barcellona con tutta la sua famiglia. Quando Kyrgios dà forfait, dei sette potenziali ripescabili nell’elenco nessuno è più a Parigi: il secondo, l’indiano Gunneswaran, si è già iscritto ufficialmente a Vicenza e dunque non può partecipare. Poi c'è lui e da qui la corsa da Parigi a Barcellona.



E' lo stesso Trungelliti in sala stampa dopo la vittoria con Tomic a raccontare la sua straordinaria avventura. "Non ci ho pensato 5 minuti e sono partito per tornare a Parigi, da cui ero appena rientrato, insieme a mio fratello Andre, mia mamma Susi e mia nonna Dafne - ha raccontato davanti a tanti giornalisti curiosi - Ieri i miei parenti avevano già noleggiato un van per fare un giretto domenicale per Barcellona, così sono partito al volo, mentre mia nonna era ancora nella doccia… non vi dico cosa mi ha gridato addosso quando le ho detto che doveva uscire immediatamente perché dovevamo andare tutti a Parigi. Siamo partiti alle 13 e arrivati alle 23, mi sono portato dietro due magliette e un cambio per il viaggio, ma vi assicuro che per me non è stato niente di particolare: in Argentina viaggiare una notte intera è perfettamente normale se non sei di Buenos Aires, potete immaginare le nostre distanze. Forse, quello che non immaginate è come sono messe le nostre strade, qui in Europa è un altro mondo, ero certo che sarei arrivato a Parigi tutto intero, da noi non è così...".



Una faticaccia che anche dal punto di vista economico gli ha regalato soddisfazioni. Il numero 190 al mondo, infatti, si porterà a casa almeno 20.000 euro come lucky loser e altri 79.000 per essere arrivato al secondo turno. In pratica in in 24 ore ha guadagnato un quinto di quanto incassato in 10 anni di carriera.