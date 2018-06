Roland Garros: trionfa la Halep, Stephens battuta in tre set

9 giugno 2018

Il pronostico è tutto dalla parte della Halep, ma sin dai primi punti si intuisce che la Stephens è entrata in campo più che centrata. La statunitense tiene con disinvoltura i suoi primi due turni di servizio, mentre in risposta, dopo aver costretto ai vantaggi la numero uno del mondo già nel secondo game, trova il break nel quarto, allungando poi sul 4-1 grazie al game successivo. La rumena però non molla e quando la Stephens va a servire per chiudere il primo set, sul 5-3, riesce anche a procurarsi l’unica palla break del primo parziale. Non basta, però, perché la campionessa degli Us Open non trema e con tre punti di fila chiude sul 6-3 in 42 minuti.



In apertura di secondo set la situazione si complica notevolmente per quella che era la favorita della vigilia: sulla scia del bel set vinto, infatti, la Stephens vola subito sul 15-40 nel game di apertura e, sebbene raggiunta sul 40-40, alla quarta palla break strappa per la seconda volta il servizio alla Halep. E nel game successivo rimonta da 0-30 infilando quattro punti consecutivi e portandosi sul 2-0. Qui però qualcosa cambia: la rumena prima accorcia sul 2-1, poi strappa per la prima volta il servizio (addirittura a zero) alla Stephens e sempre a zero chiude il game del sorpasso (3-2 Halep). Non solo, perché di break ne arriva immediatamente un altro (stavolta a 30) e la Halep sembra per la prima volta poter prendere il sopravvento. Ma è il momento dei colpi di scena: stavolta è la Stephens a restituire il break (a zero), per poi trovare il nuovo aggancio sul 4-4. L’ultimo strappo però è della Halep, che stringe i denti, vince gli ultimi due game del set e s’impone 6-4, portando il match al terzo.



Il terzo set, con la Halep al servizio, si apre con due errori di fila della rumena, che però reagisce e con quattro punti consecutivi si porta sulla’1-0, per poi allungare sul 2-0 alla prima palla break. La Stephens ora è meno incisiva e inizia a fare sempre più fatica, così la Halep ne approfitta e allunga ancora, tenendo il servizio per il 3-0 e poi strappando ai vantaggi anche il game del 4-0. Ormai non c’è più storia e la Stephens riesce solo a evitare l’umiliazione del 6-0, poi la Halep chiude in trionfo sul 6-1. E’ il suo primo “Major”, dopo aver perso le prime tre finali Slam da lei disputate (come successe in passato solo a Chris Evert e Jana Novotna). Grazie alla Halep la Romania torna a vincere il Roland Garros femminile 40 anni esatti dopo il trionfo di Virginia Ruzici nel 1978. La Stephens, invece, “sporca” la sua straordinaria striscia di sei finali tutte vinte, non riuscendo a bissare il titolo vinto agli Us Open nel settembre scorso. La giovane americana può però consolarsi con la classifica Wta, che da lunedì la vedrà numero 4.