Roland Garros, Thiem travolge Zverev e vola in semifinale

5 giugno 2018

Dominic Thiem è il primo semifinalista del Roland Garros. L'austriaco ha battuto con un secco 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo costretto alla sconfitta in meno di due ore di partita. Per quanto riguarda il tabellone femminile, si incontreranno in semifinale Madison Keys e Sloane Stephens. Nei quarti la Keys ha superato 2-0 (7-6, 6-4) la Putintseva, la Stephens 2-0 (6-3, 6-1) la Kasatkina.

Dominic Thiem con una vera e propria prova di forza riesce battere, con un secco 3-0, Alexander Zverev (numero 3 del mondo) e avanza in semifinale del Roland Garros. Una grandissima prova quella dell'austriaco (numero 8 Atp) che si è sbarazzato del tedesco in meno di due ore con un perentorio 6-4, 6-2, 6-1. Partita perfetta quella di Thiem, giocata a ritmi davvero eccezionali sin dal primo game, chiudendo il primo set 6-4 con un ace. Il break nel secondo parziale arriva già nel terzo game, con Zverev che sbaglia parecchi colpi e neanche l'intervento del fisioterapista riesce a metterlo nelle migliori condizioni. Nel terzo set si arriva fino al 4-0 per Thiem che alla fine chiude 6-1 per qualificarsi per la terza volta consecutiva in semifinale al Roland Garros, dove attende il vincente della sfida tra Cecchinato e Djokovic.

TABELLONE FEMMINILE

Per quanto riguarda il tabellone femminile, la prima semifinalista del torneo parigino è l'americana Madison Keys, numero 13 del mondo che ha battuto 2-0 (7-6, 6-4) la kazaka Yulia Putintseva. Per la Keys si tratta della prima semifinale in carriera al Roland Garros, dove affronterà Sloane Stephens che ha battuto 2-0 (6-3, 6-1) la russa Darya Kasatkina in un'ora e 10 minuti di partita. Le statunitensi Keys e Stephens si sfideranno in semifinale.