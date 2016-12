Roland Garros: Schiavone fuori, impresa Knapp. Flop Fognini

24 maggio 2016

Dopo il ko di ieri di Bolelli con Nishikori, abbandona lo Slam francese anche Fognini (34 Atp) che, nel giorno del suo 29esimo compleanno, cede in tre set (7-5, 6-4, 6-3) in due ore esatte allo spagnolo Marcel Gulbis (numero 58 al mondo). Nulla da fare anche per il secondo italiano del ranking Andreas Seppi (41), battuto 6-3, 7-5, 6-4 dal lettone Ernests Gulbis, semifinalista a Parigi nel 2014. Perde con onore il lucky looser Thomas Fabbiano, subentrato in tabellone dopo il forfait di Dolgopolov: l'azzurro perde 6-4, 6-4, 3-6, 6-2 contro Feliciano Lopez, numero 23 Atp. Dura solo un'ora e 51 minuti la gara di Lorenzi, travolto 6-3, 6-0, 6-2 dall'argentino Carlos Berlocq.



Tra i big in gara, debutto senza problemi per Novak Djokovic e Rafa Nadal che si sbarazzano agevolmente del cinese di Taipei Yen-Hsun Lu (6-4, 6-1, 6-1) e dell'australiano Sam Grot (triplo 6-1). Rischia grosso invece Andy Murray che, sotto di due set, riesce a rimontare il ceco Stepanek e ad accedere al secondo turno (3-6, 3-6, 6-0, 6-3, 7-5 il punteggio). Due sorrisi e un ko in campo femminile per l’Italia. A firmare l'impresa ci pensa Karin Knapp che centra la prima vittoria contro una giocatrice top-ten dopo 18 sconfitte di fila. L'altoatesina sfrutta il ritiro della Azarenka (numero 5 mondiale) sul 4-0 nel terzo set. Prossima avversaria la lettone Anastasia Sevastova, numero 87 Wta. Al rientro dopo i problemi alla schiena Camila Giorgi passeggia 6-3, 6-2 sulla wild card francese Alize Lim e al secondo turno affronterà l'olandese Kim Bertens. La vincitrice dell'edizione 2010 dello Slam francese, Francesca Schiavone non può nulla contro Kristina Mladenovic che si impone 6-2, 6-4. Serena williams, infine, sconfigge con un doppio 7-6 l'estone Kontaveit.