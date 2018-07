Roland Garros: Nadal elimina Bolelli, avanzano Fabbiano e Fognini

29 maggio 2018

Serviva un'impresa, perché all'interruzione avvenuta ieri sera Rafa Nadal era avanti due set a zero (6-4, 6-3) con Simone Bolelli (numero 129 del mondo) che nel terzo parziale era riuscito a portarsi sul 3-0 prima che il maltempo giungesse ad interrompere la sfida. Partita ripresa oggi e molto combattuta, ma dal 3-0 per l'italiano si è arrivati fino al tie-break con lo spagnolo a far valere l'esperienza per imporsi 11-9 e qualificarsi per il secondo turno. Sconfitta con onore per Bolelli, che meritava almeno un set per quanto fatto vedere contro il numero uno del mondo. Grande soddisfazione, invece, per Thomas Fabbiano (numero 115 del mondo): battuto Matthew Ebden (numero 73) nel quinto set giocato oggi dopo l'interruzione di ieri sera per maltempo sul 2-2. L'ultimo parziale lo vince l'italiano che si qualifica, così, per il secondo turno esultando alla fine (6-4, 5-7, 6-2, 3-6, 6-2). Niente da fare per Paolo Lorenzi (numero 74 del mondo), battuto dal più quotato (testa di serie numero 6 del tabellone) sudafricano Kevin Anderson in tre set (6-1, 6-2, 6-4) in un'ora e 48 minuti di partita.



Fabio Fognini avanza senza troppi problemi al secondo turno dopo aver avuto la meglio in tre set di Pablo Andujar, numero 128 delle classifiche Atp che è stato superato in quasi due ore di partita. Parziale che non lascia spazio a troppe discussioni: 6-4, 6-2, 6-1 e l'azzurro numero 18 del mondo avanza al secondo turno del Roland Garros.