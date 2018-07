Roland Garros: Nadal e Halep impeccabili, avanti tutti i big

31 maggio 2018

Si completa il tabellone del secondo turno al Roland Garros e non arrivano sorprese dai big: Nadal si sbarazza in tre set dell'argentino Pella, avanzano Cilic e Anderson, che battono Hurkacz e Cuevas. Volano ai sedicesimi anche Del Potro e Isner . Tra le donne non concedono nulla Muguruza, Mertens, Sharapova e Halep, solo la Pliskova è costretta al terzo set contro la Safarova. Serena Williams passa battendo la Barty in rimonta.

Non ha un momento di flessione Rafa Nadal, che accede al terzo turno superando l’argentino Pella in un match senza storia. Per il numero uno del ranking la vittoria arriva senza mai sbandare in 2h03” chiudendo i conti con un 6-2, 6-1, 6-1. Deve sudare invece più del previsto Cilic, che contro Hurkacz conquista agevolmente i primi due set (6-2, 6-2), perde 6-7 il terzo per poi tremare nel quarto avendo la meglio solo con un sofferto 7-5. Avanza non senza qualche imprevisto anche Anderson, costretto a lottare fino all’ultimo contro un Cuevas agguerrito: dopo l’equilibrio al termine dei primi due set (6-3, 3-6) il numero 7 del ranking riesce ad avere la meglio nel terzo solo dopo 1h05” chiudendo 7-6; il quarto (6-4) lo conquista grazie a un singolo break nel quinto game. In un match sulla carta complesso riesce a passare con un secco 3-0 Del Potro: Benneteau cade 6-4, 6-3, 6-2 e per l’argentino si aprono le porte dei sedicesimi di finale. Vola anche Isner, ma passa solo al termine di un match spettacolare contro Zeballos finito al quarto set con i parziali 6-7, 7-6, 7-6, 6-2.



Tra le donne Muguruza e Mertens aprono il tabellone delle big di giornata superando rispettivamente la francese Ferro (6-4, 6-3) e la britannica Watson (6-3, 6-4). Passa il turno in rimonta la Pliskova, numero 6 del ranking, dopo un primo set (3-6) gettato alle ortiche contro la Safarova. La reazione successiva non lascia però scampo e con un 6-4, 6-1 la ceca stacca il pass. Dopo un primo turno da brividi trova ancora il successo la Sharapova, ma contro la Vekic per la russa non è una passeggiata e la vittoria arriva dopo quasi due ore di gioco con due set vinti 7-5, 6-4. Trova la giusta reazione invece la Halep, numero uno del ranking, dopo un esordio poco convincente: contro la statunitense Townsend il gioco è pulito e con pochi errori, il successo arriva per 6-3, 6-1 e apre le porte ai sedicesimi di finale. Serena Williams ci mette tempo a ingranare contro la Barty: perde il primo set 3-6, ma si riscatta nel secondo con lo stesso punteggio prima di andare a conquistare il passaggio del turno con il 6-4 che chiude i conti.