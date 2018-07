Roland Garros: le sifde Nadal-Schwartzman e Cilic-Del Potro interrotte per piogge, si riprende giovedì

06/06/2018

La pioggia è stata la grande protagonista a Parigi ed è così che i due quarti di finale in programma per il tabellone maschile, Nadal-Schwartzman e Cilic-Del Potro, sono stati interrotti e riprenderanno giovedì. Una pioggia che non ha fatto bene soprattutto a Rafa Nadal, che contro Diego Schwartzman aveva perso il primo set 6-4 per poi ritrovarsi sul 5-3 nel secondo set. Lo spagnolo avrebbe voluto chiudere almeno il secondo parziale, vincendolo, per presentarsi alla ripresa non in svantaggio. In perfetta parità, invece, riprenderà il match tra Marin Cilic e Juan Martin del Potro, fermi sul 6-6 (al tiebreak 5-5).



Tra le donne, con una prestazione sontuosa Garbine Muguruza, numero 3 delle classifiche Wta, non ha concesso sconti alla bella Maria Sharapova: 6-2 6-1 in poco più di un'ora di partita per qualificarsi alle semifinali del Roland Garros. Partita dominata dall'inizio alla fine dalla Muguruza contro la russa sicuramente non brillante. Nel primo set la spagnola si è ritrovata sopra 4-0 per poi chiudere 6-2, mentre nel secondo set dopo un'iniziale equilibrio (1-1) la Muguruza ha vinto cinque game di fila per qualificarsi così in semifinale, dove troverà la numero uno del mondo: Simona Halep. La rumena è riuscita ad avere la meglio di Angelique Kerber in tre set (6-7, 6-3, 6-2), in rimonta dopo aver perso il primo al tiebreak (7-2) per poi vincere in scioltezza negli ultimi due set.